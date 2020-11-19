В Коми трагически погиб рабочий

Фото: Andrea Piacquadio

Житель Коми скончался на работе. О трагедии сообщили в Гострудинпекции республики.

По данным ведомства, несчастный случай произошел еще 15 ноября. Мужчина осматривал транспортное средство, как вдруг упал замертво. Прибывшие на место медики не успели оказать помощь рабочему: он скончался до их приезда.

По данному факту организована проверка. О возможных причинах гибели мужчины не сообщается.

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