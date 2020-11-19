В Коми предложили не делать капремонт в малозаселенных многоэтажках

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В Коми предложили исключить из программы капремонта малозаселенные многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Парламентская Ассоциации Северо-Запада России поддержала обращение парламента Коми о предоставлении субъектам РФ права не включать в региональную программу капремонта малозаселенные многоэтажки. Документ направят премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Председатель Госсовета Сергей Усачев в своем выступлении привел в пример Воркуту. Он сообщил, что в городском округе существуют посёлки, жители которых в скором времени расселят. Тем не менее, их дома не считаются аварийными, соответственно, не подлежат сносу и реконструкции. Глава парламента добавил, что таким людям платить за капремонт смысла нет.

Это приводит к негативной оценке населения к данной программе и большой задолженности. Кроме того, собственниками значительного количества помещений в расселенных многоквартирных домах являются муниципальные образования, что влечет за собой неэффективное расходование бюджетных средств, - подчеркнул спикер.

В Коми находится более 6 тысяч пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда, общей площадью 278 тысяч квадратных метров. Задолженность муниципальных образований региона по взносам на капитальный ремонт на 1 октября 2020 года составила более 150 миллионов рублей, из которой 80% - задолженность Воркуты.

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