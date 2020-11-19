В Коми пострадали в ДТП два сотрудника районной администрации

Фото: архив КП

Два работника администрации Удорского района попали в ДТП вечером 17 ноября.

На подъезде к поселку Усогорск водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель Mitsubishi был госпитализирован. У него обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом голени и травму грудины. Про травмы второго пострадавшего ГИБДД по Коми не сообщало.

Но сегодня, 19 ноября, Трудинспекция по Коми опубликовала информацию о поступившем от работодателя заявление о групповом тяжелом несчастном случае. Этим работодателем оказалась администрация Удорского района. В ДТП пострадали два сотрудника администрации.

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