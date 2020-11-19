В Коми объявлено штормовое предупреждение: ветер, мокрый снег и гололед

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Непогода в Коми стартует уже сейчас – с 18 часов 18 ноября до 18 часов 21 ноября территория Республики Коми будет находиться под влиянием глубокого североатлантического циклона и связанных с ним активных атмосферных фронтов, предупреждает МЧС.

В этот период ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений:

- начиная с западных районов ожидается усиление ветра 9-14 м/с, порывами 16-21 м/с, на севере Усинского района, в Интинском районе порывами 20-25 м/с, временами снег, метель с ухудшением видимости до 500 м;

- на территории МО «Воркута» 20 ноября - ночью 21 ноября прогнозируется ветер 12-17 м/с, порывами 23-28 м/с;

- ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь; гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях; на дорогах гололедица;

- 20-21 ноября прогнозируется повышение температуры воздуха до экстремально высоких для этого периода значений, +2...+5°С.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

- воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

- ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.

- убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.

Родителям рекомендуем провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.