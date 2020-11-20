Жителям Коми в 2021 году выделят квартиры

Фото: Pixabay.com

Каждый год, начиная с 2021-го, по 260 сирот в Коми будут получать жилье. Об этом сообщили в Госсовете республике, где обсуждалась программа социальной защиты и поддержки граждан в последующие три года.

Также жилплощадь выделят 24 семьям ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих инвалидов.

Так, власти региона предполагают потратить на эти цели в 201 году около 375 млн рублей, а в 2022-2023 годах на два миллиона больше.

В целом же, на реализацию госпрограммы «Социальная защита населения» в Коми предусмотрено около 13 млрд рублей. В 2022 году на эти цели выделят более 14 млрд рублей, в 2023 году — более 13 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Определен прожиточный минимум пенсионеров Коми на 2021 год (подробности)