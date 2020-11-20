В Коми в пожаре заживо сгорело два человека

Фото: Александр ЗВИР

Накануне в Сосногорском районе произошел страшный пожар, унесший жизнь двух людей. О трагедии сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило рано утром. Очевидцы пожара рассказали, что горит большой деревянный дом на Железнодородной улице в поселке Керки. Когда жители села увидели дым, огонь объял уже все здание и потушить самостоятельно его не получилось.

Прибывшие на место спасатели сразу же принялись ликвидировать пожар, к тому же, был риск того, что огонь перейдет на соседние здания. После 20 минут возгорание удалось локализовать и потушить огонь. К сожалению, в доме находились люди.

Пожарные обнаружили обгоревшие тела двух жильцов дома. Ими оказались пенсионер 1961 года и 45-летняя женщина.

Причиной возгорания, по предварительным данным, послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

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