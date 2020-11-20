Воркутинец поговорил с «работником банка» шесть часов и лишился 200 тысяч

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В Воркуте местный житель 1973 года рождения перевел мошенниками более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что по банковскому счету потерпевшего зафиксировали подозрительные операции, которые нужно заблокировать. Для этого незнакомец предложил через «Яндекс.Деньги» перевести деньги на безопасный счет.

В общей сложности, разговор между воркутинцем и злоумышленником длился около шести часов. В итоге житель Заполярья перечислил 210 тысяч рублей. После этого работник банка исчез. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. О подобных преступлениях воркутинец знал.

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