В школах города Сосногорска возобновляется очное обучение

Школы ждут учеников в понедельник. Фото: мэрия Сосногорска.

Занятия во всех школах города Сосногорска возобновятся в понедельник, 23 ноября. Учреждения дополнительного образования и спортивная школа Сосногорска смогут приступить к работе с 21 ноября. При этом детская школа искусств Сосногорска по предписанию Роспотребнадзора остается на карантине, сообщает мэрия Сосногорска.

Напомним также, в Республике Коми с 12 ноября введены дополнительные ограничения для граждан пожилого возраста и людей, имеющих хронические заболевания. Эта категория жителей попадает в группу риска, им рекомендовано воздерживаться от нахождения вне мест проживания. Кроме этого, до 9 декабря включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

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