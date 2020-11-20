Тачка на заначку: Райффайзенбанк выяснил, на какие средства жители России планируют приобретать автомобиль

Пандемия коронавируса также повлияла на желание россиян иметь собственное транспортное средство. Фото: из архива "КП"

Половина россиян, планирующих покупку автомобиля, собирается приобретать его за счёт собственных накоплений и кредитных средств одновременно, показало исследование Райффайзенбанка. В ближайшие полгода брать новый автомобиль планируют почти треть респондентов, чуть больше половины (51%) рассчитывают сделать это в течение года, и только 22% думают об этом в более отдаленной перспективе.

Причины покупки автомобиля

83% опрошенных обновляют своё личное транспортное средство, потому что старое надоело (46%). И это самая популярная причина замены автомобиля среди мужчин (53% vs 39%). Для женщин же наиболее важно приобрети автомобиль побольше (42% vs 36%). Что же касается общего числа респондентов, то эта причина принципе оказалась релевантна для 39%. При этом 6% опрошенных, наоборот, собираются купить автомобиль поменьше. Только 9% меняют авто, потому что прошлое сломалось. Среди иных причин – пришло время менять машину или нужен второй автомобиль.

Среди тех, кто покупает свой первый автомобиль (17%), большинство (81%) долго планировали это приобретение. Для 16% решающим фактором стало появление ребенка. Причём для женщин это более актуальная причина, чем для мужчин (21% vs 8%). Пандемия коронавируса также повлияла на желание россиян иметь собственное транспортное средство: 4% решились на покупку автомобиля, потому что не хотят больше пользоваться каршерингом. Среди иных причин, самая частая которую обозначили опрошенные, - появление загородного дома.

Средства покупки автомобиля

51% опрошенных для покупки автомобиля будут использовать собственные накопления и кредит одновременно. Приобрести личный транспорт на текущий доход может позволить себе только 5% опрошенных россиян. Мужчин в этой категории в два раза больше женщин (7% vs 4%).

32% респондентов рассчитывают только на собственные накопления. При этом копили на новую машину в основном (52%) от 2 до 4 лет, откладывая регулярно каждый месяц разные суммы (45%). За год удалось накопить 25%.

Полностью на заёмные средства полагаются 12% россиян, при этом женщины чаще мужчин (15% vs 9%). Большинство россиян (49%) собирается действовать осознанно: сравнивать предложения разных банков на соответствующих сайтах. Четверть (24%) просто доверятся своему зарплатному банку. На кредит в автосалоне думают согласиться 19% респондентов.

«Покупка автомобиля — это вторая по популярности причина займа (17%) в Райффайзенбанке, — рассказывает Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розницы макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка. — Такой кредит имеет несколько преимуществ: клиент может получить наличные деньги для покрытия дополнительных расходов, которые влечёт за собой крупная покупка, а также сэкономить личное время на оформлении залога и личные средства на страховании автомобиля на условиях кредитной организации».

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