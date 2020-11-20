Зачем россиянам вклады, и почему высокая ставка не стала главным критерием выбора?

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Сбережения для россиян – это в первую очередь “подушка безопасности”, а не накопления на конкретную цель, показало исследование Райффайзенбанка. При этом стабильность и возможность сохранить деньги на определенный срок оказалась важнее более высокой ставки.

Чаще всего россияне копят на будущее или просто на “черный день”. Значительно реже у сбережений есть конкретные цели – приобретение недвижимости, автомобиля или просто крупные покупки.

При этом максимально высокая ставка не является определяющим фактором при выборе способа сбережений. Почти 90% опрошенных считают самым важным параметром возможность управлять деньгами онлайн, а 85% - снимать и пополнять счет без потери процентов. И выбор этих параметров практически не зависит от цели сбережений. Однако те, кто копит на какую-то конкретную покупку, чаще называют гарантии и низкий риск как основные признаки идеального сберегательного продукта.

При этом удобство расположения отделений банка важно только для 1% опрошенных. Возможность управлять деньгами онлайн выходит на первое место.

“В III квартале 2020 года более 75% вкладов и накопительных счетов в Райффайзенбанке открывали через удаленные каналы. Управлять сбережениями онлайн можно в интернет-банке или мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Это простой способ всегда иметь доступ к своим деньгам и возможность быстро получать и использовать необходимые клиенту финансовые продукты или сервисы”, - отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.