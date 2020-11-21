Погода в Коми на выходные станет мягче

На большей части территории в течение субботнего дня на фоне роста атмосферного давления ветер постепенно стихнет. Лишь на крайнем северо-востоке в ночь на воскресенье сохранится сильный ветер, снег, метель. В выходные дни ожидается снижение температурного фона, в субботу до -3...+2С, в воскресенье — до -2...-7С.

На большей части территории в течение субботнего дня на фоне роста атмосферного давления ветер постепенно стихнет. Лишь на крайнем северо-востоке в ночь на воскресенье сохранится сильный ветер, снег, метель. В выходные дни ожидается снижение температурного фона, в субботу до -3...+2С, в воскресенье — до -2...-7С, сообщает Коми ЦГСМ.

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