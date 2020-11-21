На трассе под Ухтой авто с женщиной за рулем улетело в кювет

Фото: ГИБДД по Коми

ДТП произошло на трассе под Ухтой 20 ноября в 21:31. Водитель 1976 года рождения ехала на автомобиле Nissan по дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар и на 294-м километре не справилась с рулевым управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП пострадала пассажирка — женщина 1972 года рождения. Она получила ушибы грудины и головы, была госпитализирована. В течение года водитель к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекалась шесть раз, стаж вождения у нее — с 2007 года, сообщает ГИБДД МДВ по Коми.

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