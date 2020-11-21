У жителей Коми может появиться новый статус - вынужденно безработный

В Госдуму был внесён законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госдуму был внесён законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных», претендующих на пособие не ниже МРОТ, цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Отмечается, что под этой категорией будут пониматься граждане, которые не обеспечены работой по установленной трудовым договором трудовой функции со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введённого режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или другого особого правового режима.

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