Три жителя Воркуты не пожалели для мошенников 400 тысяч

Все пострадавшие были информированы о подобных аферах из СМИ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте обратились в полицию три местных жителя с заявлениями о хищениях денежных средств с банковских карт.

Мужчина 1975 года рождения рассказал, что накануне ему поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковского счета потерпевшего несколько раз пытались похитить денежные средства. Для отмены несанкционированных переводов незнакомец потребовал сообщить сведения о реквизитах банковской карты. Не раздумывая, пострадавший продиктовал звонившему информацию по карте, а также коды из смс-сообщений. После этого с электронного кошелька мужчины произошло списание денежных средств в сумме более 198 тысяч рублей.

Аналогичным образом лишилась своих сбережений воркутинка, 1972 года рождения. Женщине звонили с 17 абонентских номеров. Незнакомцы назывались сотрудниками банка и настаивали на помощи в сохранении денежных средств. В конечном итоге, звонившие получили данные банковской карты и похитили у потерпевшей 80 тысяч рублей.

Еще один воркутинец, 1972 года рождения, не проверил подозрительную информацию и сообщил запрашиваемые сведения о своем электронном кошельке лжеработникам банка. В результате потерпевший пополнил карман мошенников на 135 тысяч рублей.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела.

Стоит отметить, что заявители были информированы о подобных аферах из СМИ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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