В Сыктывкаре на пожаре погиб мужчина

Фото ГУ МЧС по Коми

Около 15 часов 21 ноября в соцсетях появились фотографии большого пожара в Сыктывкаре. И сообщения, что горит деревянный многоквартирный дом по улице Интернациональная, 212. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1947 года рождения.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар на улице Интернациональная в Сыктывкаре. Пожаром повреждены хозпостройки и часть частного дома. Оперативными действиями пожарных предотвращена угроза распространения огня на соседние строения. В данный момент открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разбору и проливке конструкций. Причины пожара устанавливаются, сообщает МЧС по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будут делать с пострадавшим от мощного пожара домом в Сыктывкаре

За несколько дней до происшествия его отправили под снос, но жильцы отказались его покидать (подробности)