Погода в Коми на неделю: с 23 по 27 ноября

Циклоны продолжат поставлять в наш регион теплый и влажный воздух, но уже по территории температурный фон будет заметно отличаться. Холоднее всего ожидается в приполярных районах и в Заполярье. Там уже прогнозируются умеренные морозы, по ночам -12...-17С, днем -9...-14С. На большей части территории в течение суток ожидается в пределах -3...-8С.

В южных и центральных районах в конце рабочей недели, при интенсивной волне тепла, велика вероятность потепления до 0...+3С. Небольшие снегопады ожидаются повсеместно, при потепление — снег с дождем, сообщает Коми ЦГСМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ноябрь будет тёплым: синоптики Коми ЦГМС рассказали о погоде на месяц (подробности)

Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)