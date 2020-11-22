ТСЖ в Сыктывкаре оштрафовали за уборку без дезинфекции

Фото: архив КП

Роспотребнадзор по Коми нашел нарушения в работе ТСЖ «Кутузова-13» еще в июне 2020 года. Влажная уборка многоквартирного дома проводилась без применения дезинфицирующих средств.

Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в суд.

Сыктывкарский городской суд полностью поддержал доводы Роспотребнадзора и признал ТСЖ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, назначив ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

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