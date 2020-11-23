В Сыктывкаре построят медцентр диагностики и лечения вирусных заболеваний

Здание медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний будет вмещать в себя 200 коек для пациентов.

В Сыктывкаре построят медицинский центр диагностики и лечения вирусных заболеваний. В 2020 году из бюджета республики предусмотрено пять млн рублей на его проектирование.

Строительство Центра предусмотрено адресной инвестиционной программой Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 30.01.2020 № 21-р.

Здание медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний будет вмещать в себя 200 коек для пациентов. Будут построены кислородная станция, котельная, трансформаторная подстанция, гаражный коплекс и автостоянка. Отдельно будет построено общежитие для врачей на 540 мест.

Стоимость строительства будет определена после разработки проектно-сметной документации и получения по разработанной документации положительного заключения государственной экспертизы.

Предварительная стоимость строительства медцентра под ключ составляет 4,4 млрд. рублей, включая стоимость строительства общежития на 540 мест (для врачей, медицинского и обслуживающего персонала в комплексе со столовой) и затрат на технологическое присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также на строительство котельной, очистных сооружений, трансформаторной подстанции.

В настоящее время проводятся работы по выбору земельного участка для размещения медцентра, рассказали "Комиинформу" в минздраве Коми.

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