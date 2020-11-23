В Коми Росгвардия и журнал «Радуга» объявляют конкурс моделирования и конструирования

Фото: Росгвардия Коми

В рамках празднования пятилетия со Дня образования войск национальной гвардии РФ Управление Росгвардии по Коми и детский журнал «Радуга» объявляют конкурс моделирования и конструирования «Российская военная техника».

Для участия в конкурсе необходимо изготовить модель любого вида техники в одной из представленных номинаций. Творческие работы могут быть выполнены обучающимися самостоятельно либо совместно с родителями или педагогами:

- с использованием разного вида конструктора;

- из разного вида материалов (картон, мягкий пластик и т.д.);

- из природного материала.

Участники конкурса предоставляют свои творческие работы по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 64, кабинет № 31 (пресс-служба) или ул. Карла Маркса, д. 229, кабинет 308 (журнал «Радуга»). Также можно отправить фотографию поделки в хорошем качестве на электронную почту press-rosgvardia-komi11@yandex.ru с пометкой «Российская военная техника».

Творческие работы принимаются до 1 февраля 2021 года. Победители конкурса будут объявлены 23 февраля 2021 года.

Порядок и правила проведения конкурса содержатся в Положении.

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