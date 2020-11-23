В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадали двое детей

Фото: управление ГИБДД по Сыктывкару
В воскресенье, 22 ноября, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в городском ГИБДД.
По данным дорожной полиции, авария произошла около 13.57. Мужчина 1960 года рождения ехал за рулем SsangYong Kyron по ул. Карла Маркса в сторону Крутой. Около №191 иномарка ехала во впереди едущую «Ладу Калину». После этого отечественный автомобиль врезался в Mitsubishi Outlander.
В результате ДТП пострадали двое детей. Девочки 2005 и 2007 годов рождения, находившиеся в салоне «Лады», получили ушибы волосистой части головы. Обе пострадавшие не госпитализированы. За медицинской помощью они обратились позднее самостоятельно.
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