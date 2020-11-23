Сыктывдинка потеряла на ставках больше 117 тысяч рублей

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Жительница Сыктывдинского района 1994 года рождения потеряла на ставках больше 117 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девушка увидела рекламу о быстрой прибыли по спортивным ставкам, она перешла по ней, оформив себе личный кабинет через Тelegram. Ей тут же написала некая «Александра Грант» и предложила попытаться испытать удачу за счет ставок. Жительница Коми согласилась и стала переводить разные суммы со своей банковской карты посредством интернета. Система переводов была такова, что каждый раз номер банковского счета оставался неизвестным. Попутно сыктывдинка, чувствуя неладное, каждый раз хотела вывести свои деньги, однако за это с нее требовали большие комиссионные.

В итоге девушка потеряла 94 500 рублей, и вскоре ее заблокировали. Тогда сыктывдинка зарегистрировалась в новом личном кабинете и, прикинувшись новым игроком на бирже, попыталась выведать номер счета карты той самой «Александры». Однако та ее теперь игнорировала.

Затем жительнице Коми стал звонить мужчина с номера 900. Представляясь сотрудником банка, тот говорил, что деньги сыктывдинки в опасности. Чтобы разблокировать, девушку попросили назвать кодовое слово, что она и сделала, лишившись остатка – 22 700 рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и краже с банковского счета.

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