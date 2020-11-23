В Коми осудили крупного наркоторговца из села

Фото: samara.kp.ru.
Фото: Архив "КП"
Житель Усогорска отправился за решетку на 7 лет в колонию строго режима. Он был признан виновным в сбыте наркотиков в крупном размере.
Как установил Удорский районный суд, в марте этого года мужчина продал запрещенные вещества своему приятелю. Такая сделка была проведена дважды, отмечают следователи. При задержании подозреваемого при нем обнаружили три крупных свертка с наркотиками.
Осужденный сразу же признал свою вину и всячески способствовал следствию. Суд, приняв во внимание повинную и сотрудничество с полицией, назначил мужчине наказание 7 лет «строгача».
Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.
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