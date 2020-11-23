В Сыктывкаре поймали водителя-наркомана с метилэфедроном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре задержали водителя в наркотическом опьянении, у него при себе было производное N-метилэфедрона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на ВАЗ-2114, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские поехали за машиной и остановили ее на Октябрьском проспекте. Правоохранители выявили у водителя признаки наркотического опьянения. В это время мужчина сбросил полиэтиленовый сверток, обмотанный изолентой, и стражи порядка это заметили.

Выяснилось, что задержанный – безработный местный житель 1982 года рождения. Экспертиза показала, что в свертке находилось производное N-метилэфедрона. Водитель рассказал, что наркотик он купил для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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