Как школьники Печоры спасали ёжиков в парке "Югыд-ва"

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В средней общеобразовательной школе № 9 города Печора завершилась акция "Сдай батарейку - спаси ёжика".

Знаете ли вы, что одна пальчиковая батарейка содержит тяжёлые металлы, которые могут загрязнить целых 20 кв. м. площади – а это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей? Кроме того, эти вещества опасны и для человека. Поэтому крайне важно утилизировать подобные отходы правильно.

Акция "Сдай батарейку - спаси ёжика" проводится уже не первый год. Но юные жители Печоры из школы №9 присоединились к ней впервые.

Собранные батарейки школьники отнесли для последующей утилизации в Печорский филиал ФГБУ "Национального парка "Югыд-ва".

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