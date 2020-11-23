В Сыктывкаре 13 иностранцев приняли Присягу гражданина России

Фото: МВД по Коми
В Сыктывкаре иностранные граждане приняли Присягу гражданина России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
церемония принятия Присяги прошла УМВД России по городу Сыктывкару. В ней приняли участие начальник УМВД Ильдар Хуснутдинов и начальник ОВМ Елена Яковлева. 13 приезжих из Украины, Азербайджана, Армении и Молдавии поклялись соблюдать Конституцию и уважать историю России, ее культуру и традиции. Хуснутдинов поздравил собравшихся и пожелал с честью нести звание гражданина России.
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