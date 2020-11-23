Жителям Коми запретили выходить на лед

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С 16 по 20 декабря жителям Коми запрещается выходить на лед. Об этом сообщили в Центре ГИМС ГУ МЧС по РК.

Так, в течение месяца спасатели и сотрудники правоохранительных органов будут проводить профилактические рейды вблизи основных водоемов Сосногорского и Ухтинского районов, а именно на реках Ухта и Ижма.

«Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Следует помнить, что продолжительность ледостава на разных водоемах разная. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине», - рассказали эксперты.

Напоминаем, в случае происшествия незамедлительно сообщите по телефону – 112.

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