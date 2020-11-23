В Воркуте опрокинулся снегоход: водитель попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 22 ноября, в Воркуте на проезжей части опрокинулся снегоход, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13:30. 40-летний мужчина ехал на незарегистрированном снегоходе по улице Тиманской со стороны бульвара Пищевиков. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП пострадал мужчина, управлявший снегоходом. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также травмы головы и плеча. Пострадавший попал в больницу. За год его дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Прав у мужчины не было. Снегоход поместили на спецстоянку.

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