В Коми выберут лучшего ученика

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Министерство образования, науки и молодежной политики Коми объявляет о начале республиканского конкурса «Ученик года-2021». Первенство определит самого умного и талантливого ученика среди 9-11 классов.

Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся 9-11 классов образовательных организаций республики. Конкурс стимулирует общественную, творческую и познавательную активность, выявит наиболее активных обучающихся, сформирует заинтересованное отношение обучающихся, интеллектуальной деятельности.

Первенство пройдет в два этапа:

- муниципальный (с 23 ноября по 23 декабря 2020 года);

- региональный (с 18 января по 5 февраля 2021 года).

Участникам предстоит показать свою творческую презентацию с портфолио, выполнить домашнее задание «Лэпбук «Музеи моего края». Заключительным заданием будет краеведческий конкурс, в котором участники продемонстрируют свои знания в области истории, культуры, традиций Коми края, создадут небольшую выставку о своей Родине и проявят себя творчески с помощью танца, песни или игры.

Победитель, призёры и участники регионального этапа конкурса будут отмечены дипломами и спецпризами Министерства образования, науки и молодежной политики Коми.

Заявки для участия в региональном этапе конкурса принимаются до 18 января 2021 года. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону: 8(8212) 22-29-03.

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