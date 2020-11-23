Парикмахерскую «Улыбка» в Сыктывкаре оштрафовали за работу без масок

В законопослушных предприятиях даже статуи в маске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время внепланового рейда специалисты Роспотребнадзора по Коми нашли нарушителей в сыктывкарской парикмахерской «Улыбка». Работники предприятия не были обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты - отсутствовал необходимый запас масок и перчаток для смены с установленной периодичностью; не проводилась дезинфекция белья, спецодежды, влажная уборка помещений осуществлялась без дезинфицирующих средств.

Нарушителей выявили еще в июле, тогда же составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в Сыктывкарский городской суд, где директору «Улыбки» назначили штраф в размере 25 000 рублей. Постановление вступило в законную силу 21 ноября.

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