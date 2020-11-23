Жителям Коми на заметку: ученые изучили, как передается ковид через наличные

Ученые из государственного научного центра «Вектор» исследовали, насколько опасны монеты и банкноты с точки зрения передачи через них коронавирусной инфекции.

В результате контакта человека, инфицированного коронавирусом, с купюрами и монетами, вирус может попасть на поверхность денежных знаков. Специалистами ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора показано, что на поверхности купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее 1 суток, на поверхности монет – не менее 3 часов. За 1 час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр – в 10 раз.

Таким образом денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом. Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты, сообщает Роспотребнадзор РФ.

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