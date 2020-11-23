В Сысольском районе откроют школу и социокультурный центр

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

В Сысольском районе планируют открыть школу и социокультурный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

В Визинге строят новую школу на 501 место. Основная часть работы уже завершена. Помещения оснащены современным оборудованием, в них просторно и светло. Более того, благодаря новой школе будет ликвидирован двухсменный режим обучения.

В деревне Горьковская строят социокультурный центр. Прежний Дом культуры располагался в одноэтажном деревянном здании 1962 года постройки. Там было очень холодно. Центр объединит зрительный зал на 49 мест, библиотеку, методические и многофункциональные кабинеты для специалистов. Планируется, что уже в декабре жители деревни смогут посещать любимые мероприятия и проводить концерты в комфортных условиях.

Кроме того, в Сысольском районе реконструировали стадион. Там появились новые площадки для мини-футбола, волейбола и лыжероллерная трасса.

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