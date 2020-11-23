В Сыктывкаре десятки людей получили травмы из-за гололеда

Фото: Анна ШВЕЦ

Почти 40 жителей Сыктывкара получили травмы на улицах города. Всему виной сильный гололед, появившийся из-за резких изменений температуры за окном.

По данным Минздрава, которые предоставило издание «Комиинформ», только за прошедшие выходные различные травмы и ушибы получили 36 человек.

Чаще всего сыктывкарцы обращаются с болями в руках (60%), а меньше половины (40%) жалуются на травмы нижних конечностей. Также у травматологов в топ частых диагнозов вошли переломы, ушиб и растяжения.

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