В Вуктыле квартиру мужчины затопило, пока он был в отпуске

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разбухший потолок и разводы от воды на полу – все, что увидел житель Вуктыла в своей квартире по приезде из отпуска. Мужчина сразу понял: его затопил сосед сверху, и подал на него в суд. Однако разбирательство покажет, что не все так просто.

По словам представителя ответчика, квартиру его соседа могли затопить дожди, которые шли во время его отдыха, но не он, так как в квартире ответчика в связи с его длительным отсутствием установлены заглушки на подачу холодного и горячего водоснабжения, а также опломбированы приборы учета, что свидетельствует об отсутствии каких-либо нарушений со стороны собственника квартиры.

«Представитель ответчика (общества осуществляющего управление многоквартирным жилым домом) также указал о необоснованности заявленных исковых требований, полагая Общество ненадлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку из акта обследования квартиры следует, что затопление квартиры истца произошло из вышерасположенной квартиры», - рассказали в Вуктыльском городском суде.

Суд назначил экспертизу, которая показала, что в квартире истца отсутствует заглушка на отводе от стояка общедомовой системы канализации. К тому же, нашлась еще одна причина - недопустимое техническое состояние покрытия кровли, конструкций вентиляционных шахт и общедомовой водосливной системы.

В итоге, суд решил исковые требования удовлетворить частично.

«С ответчиков солидарно взыскан материальный ущерб, причиненный заливом квартиры, в сумме более 100 000 рублей, взысканы судебные расходы в сумме более 32 000 рублей и компенсация морального вреда в сумме 4 000 рублей», - подытожили в пресс-службе суда.

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