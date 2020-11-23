Какая погода будет в Коми до конца ноября

В целом заключительные дни ноября ожидаются теплее обычного. Средняя температура воздуха составит -5...-7С, на крайнем северо-востоке -9С, что выше нормы на 4...6С.

Но погода поменяется, на смену циклоническим воздействиям распространится влияние области повышенного атмосферного давления, что приведет к похолоданию. На большей части территории до конца рабочей недели в течение суток прогнозируется слабые морозы -2...-7С, ночью при прояснении до -12С, на крайнем северо-востоке ночью и днем -9...-14С.

С 28 ноября похолодает, до -7...-12С, ночью при прояснении возможно понижение до -18С. На крайнем северо-востоке морозы усилятся до -18...-23С ночью и до -12...-17С днем, сообщает Коми ЦГМС.

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