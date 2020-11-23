Воркутинка из жалости к преступнику дала ложные показания

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте будут судить 22-летнюю местную жительницу, обвиняемой в даче заведомо ложных показаний в суде, где она выступала потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, воркутинка совершила дала ложные показания в феврале прошлого года. Девушка сообщила в суде недостоверные сведения об обстоятельствах совершенного в отношении нее преступления. Жительница Заполярья стала жалость к лицу, совершившему в отношении нее преступление. Девушка хотела помочь ему избежать уголовной ответственности.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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