Райффайзенбанк аккредитовал клубный дом «Приоритет»

Райффайзенбанк расширил список аккредитованных объектов Группы компаний «Еврострой» и включил в программу ипотечного кредитования клубный дом «Приоритет», расположенный на Воскресенской набережной, 32 (адрес объекта: Санкт-Петербург, Воскресенская наб., 32; срок сдачи: IV кв. 2022 г.). Объект возводится и реализуется в рамках ФЗ №214.

По условиям ипотечной программы размер ставки зафиксирован на весь период строительства и действия кредитного договора и составляет 8,19% годовых. Минимальный размер первоначального взноса — 15% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита — 30 лет. Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.

«Мы ценим время наших клиентов и постоянно работаем над тем, чтобы с нашей помощью решить квартирный вопрос можно было просто, быстро и безопасно из любой точки мира через Райффайзен-Онлайн, на сайте или в мобильном приложении», — отметил Константин Мурашкин, руководитель отдела продаж ипотечных кредитов макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

Информация об объекте:

«Приоритет» – один из самых дорогих и эксклюзивных элитных объектов в Санкт-Петербурге, занимающий нишу трофейной недвижимости. Помимо уникальных панорамных видов на акваторию Невы и соседства с объектами культурного наследия, в доме предусмотрено создание персонализированного сервиса для жителей, а также объектов премиальной инфраструктуры: роскошного лобби, спортивного зала, гастрономической лавки, сигарного лаунжа и переговорной. В «Приоритете» также спроектирована двухуровневая автоматизированная подземная парковка с услугой valet parking. Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2022 года.