В столице Коми возобновят строительство инфекционной больницы

Вот так выглядит в проекте новая больница. Фото: Минстрой РК.

Строительство нового здания для Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре было остановлено в октябре, так как у заказчиков возникли замечания к разработке котлована.

Как пояснили БНК в министерстве строительства Коми, подрядчик не выполнил укрепление его стенок в районе старых корпусов медучреждения, хотя это было прописано в проектной документации. До 26 ноября все поправки в документации будут согласованы, и после этого подрядчик приступит к фактическому устранению замечаний.

- Отставание по объекту, связанное с приостановкой работ, небольшое. С учетом контрактных сроков ввода объекта 31 марта 2022 года у подрядчика есть возможность наверстать его, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, строительство нового здания для Республиканской инфекционной больницы началось в сентябре 2020 года. Будущая больница будет рассчитана на 100 коек.

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