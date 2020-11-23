Под Ухтой нашли растерзанное зверями тело мужчины

Фото: Борщ Коми

В селе Кедвавом ухтинского городского округа на берегу реки Ижма обнаружено тело мужчины, растерзанное зверями.

Как сообщили БНК в МВД по Коми, погибшим оказался уроженец села 1964 года рождения. Причины смерти не установлены, проводится судебно-криминалистическая экспертиза. Не исключено, что погибший мог стать жертвой нападения зверя. Сообщение о гибели мужчины поступило в полицию 12 ноября.

В Минприроды Коми полагают, что мужчина скончался в состоянии алкогольного опьянения в результате переохлаждения. Тело погибшего в течение нескольких дней пролежало в 15 метрах от берега реки, где его терзали животные.

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