За неделю 10 тысяч жителей Коми заболели ОРВИ

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С 16 ноября по 22 ноября 2020 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 10 159 человек, в том числе детей – 3736. Среди заболевших 36,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, остальные 63,2% – взрослые. При этом в регионе вирусы гриппа не определяются.

В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остается вакцинация. Она не только предохраняет от заболевания гриппом, но и от возможных серьёзных осложнений - пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы, отиты и т.п.

В ведомстве напомнили, что, помимо возможного появления гриппа, в Коми также циркулирует коронавирус. В связи с этим планируется вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска». В общей сложности прививки сделают 492 284 человека. Это позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии. По состоянию на 20 ноября привито 357 425 человек, в том числе детей – 113 340, что составляет 43,6% от населения региона. Основная доля прививок осуществляется вакциной против гриппа, приобретенной за счет средств федерального бюджета.

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