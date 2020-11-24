Волонтеры-медики соберут данные о здоровье пожилых воркутинцев

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

С 23 ноября на базе воркутинской поликлиники начал работу волонтерский call-центр, который занимается сбором данных о здоровье воркутинцев старше 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Волонтеры обзванивают пожилых воркутинцев, а также тех, у кого имеются хронические заболевания. Для добровольцев разработан специальный алгоритм, а также перечень вопросов, которые они будут задавать воркутинцам. Цель этой деятельности – выяснить самочувствие человека, возможное наличие симптоматики ОРВИ и COVID–19, а также рассказать о необходимости соблюдения профилактических мер и ознакомить с клинической картиной новой коронавирусной инфекции. Все полученные данные ежедневно будут передаваться медикам.

Call-центр будет работать до 25 декабря. Там планируют задействовать около 35 добровольцев – 5-6 человек ежедневно. Все они совершеннолетние студенты Воркутинского медицинского колледжа, активные участники всероссийской акции «МыВместе», оказывающие различную помощь горожанам и медицинским учреждения в период пандемии.

Помимо сбора сведений о здоровье, в процессе разговора добровольцы смогут также понять, нуждается ли кто-то из граждан в волонтерской помощи. При этом на время работы в call-центр со всеми волонтерами будут заключены договора, на основании которых они обязуются не разглашать полученную от населения и медиков информацию.

Телефонный опрос воркутинцев, относящихся к категории граждан 65+ и входящих в группу риска, будет осуществляться в будние дни с 9.00 до 13.30. Волонтеры проводят исключительно профилактическую информационно-разъяснительную работу. Они не запрашивают персональные данные, не предлагают оплатить полученную консультацию, приобрести необходимые лекарственные препараты и т.п.

Будьте внимательны, остерегайтесь мошенников! – говорится в сообщении.

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