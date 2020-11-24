В Коми началось строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»

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В Вуктыле началось строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», сообщает пресс-служба главы администрации Коми. Длина объекта будет 22,5 км. Работы ведутся в рамках благотворительной деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар» ООО «Север Пласт Групп».

На данный момент, подрядчиком ведутся работы по подготовке участка для прокладки трубопровода. Отмечается, что он уже подготовил более 500 м трубы.

«Строители работают в две смены, чтобы выполнить максимальный объём работ в зимний период», - добавили в пресс-службе.

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