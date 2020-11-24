Ухтинец попытался купить машину на «Авито» и лишился 168 тысяч

Фото: архив КП

Житель Ухты 1986 года рождения стал жертвой мошенников при покупке автомобиля и лишился 168 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинец нашел на «Авито» объявление о продаже «Рено-Логан». Решив купить иномарку, мужчина вышел на контакт с продавцом. Они заключили устную сделку, и житель Коми в счет оплаты перевел на банковскую карту злоумышленника 168 тысяч рублей. После этого связь с ним прекратилась. По факту случившегося проводится проверка.

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