В посёлке под Сыктывкаром наконец-то установили безопасный мостик

Сейчас переход заменили на новый, с металлическим основанием и деревянным настилом. Фото: Максаковская правда.

В посёлке городского типа Верхняя Максаковка, который находится под Сыктывкаром, наконец появился безопасный переход через овраг.

Несколько лет назад жители одного из микрорайонов поселка сами установили деревянный мостик через местный ручей. Но время шло, опоры сгнили, перила вовсе отсутствовали, и переход стал не таким уж безопасным. Однако альтернативы у жителей практически не было: этот мостик соединял микрорайон с большинством социальных объектов поселка.

Сейчас переход заменили на новый, с металлическим основанием и деревянным настилом. Администрация п.г.т. поблагодарила жителей, местных предпринимателей и коммунальщиков, благодаря которым этот проект стал возможным.

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