В Сыктывкаре объекты ЖКХ подготовили к отопительному сезону

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре объекты жилищно-коммунального комплекса готовы к прохождению отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Паспорт готовности муниципалитета датируется 13 ноября 2020 года, говорится в сообщении.

Ресурсоснабжающие организации провели испытания тепловых и магистральных сетей на прочность и плотность в присутствии представителей управления ЖКХ администрации Сыктывкара. В полном объеме подготовлены 34 котельные и более 396 километров тепловых сетей, выполнена проверка свыше семи километров ветхих теплосетей. Также устранено 118 прорывов.

На сегодняшний день подготовлено к работам 138 единиц специализированной техники, сформировано 42 бригады по аварийно-восстановительным работам из 290 человек. Предприятия Сыктывкара создали запасы топлива: 4369 тонн мазута (112% от планового показателя), 1662 тонны угля (более 216 %) и четыре тонны дизельного топлива (100%).

Также проверено техническое состояние строительных конструкций и трубопроводов, состоящих на балансе Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», для определения основных причин повреждаемости трубопроводов.

паспорт и акт готовности к отопительному сезону не получила управляющая компания ООО «Информационный центр по ЖКХ», которая обслуживает 26 многоэтажек. Организация не провела необходимую подготовку жилого фонда к отопительному периоду. В результате эти дома были переданы управляющим компаниям во временное управление, которые и готовят дома к отопительному сезону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Только через суд дали отопление в семь сел Ижемского района

Ранее котельные были отключены энергетиками за долги (подробнее)