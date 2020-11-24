Преподаватели ведущих творческих вузов России проведут мастер-классы для актеров из Коми

Фото: pexels.com

С 23 по 28 ноября в Сыктывкаре и Воркуте стартовала серия мастер-классов по сценическому движению и актерскому мастерству «Голос движения». Ведущими образовательных площадок стали преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина Дмитрий Волков, а также ГИТИСа и ВГИКа Роберт Елкибаев.

«Союз театральных деятелей России ежегодно запускает целые серии конкурсов на грантовую поддержку. В этом году СТД Коми выиграл грант на проведение мастер-классов для профессиональных актеров, учащихся и студентов учреждений культуры. Несомненно, организация мастер-классов от педагогов из ведущих театральных вузов страны является значимым событием для республики. Ведь такая практика способствует развитию всей сферы культуры, зарождая новые импульсы в творческой деятельности нашего края», – поделилась председатель Союза театральных деятелей Коми Елена Пекарь.

Первые мастер-классы стартовали 23 ноября в Воркутинском драматическом театре им. Б.А. Мордвинова, Государственном театре кукол и Детской школе искусств Воркуты. Ведущий – преподаватель по сценическому движению и фехтованию кафедры сценической пластики ГИТИСа и ВГИКа Роберт Елкибаев. В течение недели педагог будет проводить подготовительные и развивающие тренинги, мастер-классы по работе в пространстве и с предметом, а также занятия по парной акробатике.

С 26 по 28 ноября мастер-классы пройдут на сцене Национального музыкально-драматического театра Коми. Дмитрий Волков, ведущий образовательных программ, проведет физические тренинги, подготавливающие актеров к работе с греческой трагедией и поэтической драмой, а также к работе в экстремальных предлагаемых обстоятельствах. Особое внимание Дмитрий Волков уделит специфике греческого, японского и эпического театров, театра-обряда.

По словам организаторов, общение с молодыми, энергичными, но уже опытными и известными деятелями даст актерам и студентам творческих сил и вдохновения на создание современных постановок, на более глубокую осмысленность существования актёра на сцене, проживания ролей. По окончанию актеры получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации, студенты – сертификат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на массовые мероприятия в Коми продлен

Театры продолжают работать с соблюдением социальной дистанции для зрителей (подробности)