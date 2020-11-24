В Усинске поймали мужчину с гашишем, который он купил в подъезде

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В Усинске задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек на лестничной площадке жилого дома приобрел запрещенные вещества и в последующем хранил их при себе. При личном досмотре полицейские обнаружили у него наркотики. Экспертиза показала, что это гашиш и метанон общей массой 0,69 грамма, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, подозреваемому грозит от трех до 10 лет лишения свободы со штрафом. Кроме того, заведено дело по факту сбыта наркотиков.

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