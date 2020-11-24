Национальная библиотека приглашает жителей Коми на День языков и культур

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Национальная библиотека Республики Коми 29 ноября проведет День языков и культур. Событие пройдет в онлайн-формате на странице учреждения в ВКонтакте. Участников ждут викторины и видеозарисовки о языках и традициях.

2020 и 2021 год объявлены Годом Германии в России. Этому событию приурочена страноведческая онлайн-викторина на знание необычных фактов о Германии «GERMAN и Я». За быстрые и правильные ответы предусмотрены призы от партнера Дня языков и культур – Гете-Института.

Также 2020 год – перекрестный год России и Киргизии. Узнать больше о фольклоре, литературе и культуре этой центрально азиатской страны поможет виртуальная выставка. А еще библиотека предложит читателям вспомнить интересные факты о киргизском прозаике Чингизе Айтматове и проведет совместную видеоконференцию с Национальной библиотекой Кыргызской Республики.

Также участники Дня посмотрят интервью с Эльвирой Каганцовой, автором учебника английского языка «Komi Highlights» («Самое известное о Коми») и познакомятся с пособием, выполняя игровые задания. Сюрпризом для любителей коми языка станет видео-зарисовка от студентов СГУ. Стихотворение Роберта Стивенсона «Всполохи осени» прозвучит в переводе на коми язык.

Наряду с реально существующими языками библиотека предложит вспомнить конланги, вымышленные языки, которые встречаются в литературе и кино. Читателей ждут вопросы о клингонском языке («Звездный путь»), дотракийском языке («Игры престолов»), на`ви («Аватар»), языке эльфов Синдарин (изобретение Толкина) и других. Еще одному искусственному языку - эсперанто – будет посвящен познавательный квиз из 12 вопросов.

Те, кто любят посещать интересные места, но не имеет в данный момент такой возможности, смогут совершить видеопутешествие по Республике Коми. Кроме этого, в программу Дня языков и культур вошел цикл публикаций «Оригинал или перевод?» о современных зарубежных изданиях в переводах на русский язык.

Событие пройдет с 10:00 до 19:30.

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