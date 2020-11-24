Рецидивиста из Айкино снова посадили за кражу на даче

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка

Освободившийся из мест лишения свободы мужчина летом 2020 года забрался на дачный участок местной жительницы и похитил имущество.

Усть-Вымский районный суд признал освобожденного условно-досрочно и ранее неоднократно судимого 49-летнего жителя села Айкино виновным в краже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне. Злоумышленник, находясь на дачном участке жительницы Усть-Вымского района, незаконно проник в ее дом. Фигурант украл одежду, предметы быта и продукты питания. После этого он забрался в одну из хозяйственных построек на участке, откуда украл велосипед Forward, а также циркулярную пилу. Сумма ущерба около 6000 рублей.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима. Затем его ждет ограничение свободы на 10 месяцев 17 дней.

После освобождения из мест лишения свободы контроль за поведением осужденного будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За кражу бутылки рома жителя Вуктыла заставили работать 360 часов

Она стоила меньше 1 200 рублей (подробнее)