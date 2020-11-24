В ковидных госпиталях Коми остаются свободными 22% коек

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В Республике Коми создан достаточный резерв коечного фонда в ковидных госпиталях, там остаются свободными 22% коек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По состоянию на 24 ноября в больницах республики развернуто 2586 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 22% из них остаются свободными. В Минздраве напомнили, что республиканскую клиническую больницу перепрофилировали под ковидный госпиталь. Это позволило сконцентрировать диагностические и кадровые ресурсы для лечения тяжелых форм инфекции. Вместо 650 коек, положенных по нормативу из расчета численности населения, в республиканской клинической больнице удалось развернуть госпиталь на 1144 места.

Кроме того, за последний месяц в Коми дополнительно создано более 450 специализированных коек в ковидных стационарах: в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Усть-Вымском, Княжпогостском, Прилузском и Ижемском районах. В республике пациентов с коронавирусом принимают 13 медицинских организаций.

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