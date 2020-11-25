Житель Коми отправится за решетку за оскорбление полицейского

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В Коми вынесли приговор 31-летнему жителю Сыктывдинского района. Мужчина обматерил полицейского и толкнул его в грудь. За это осужденный получил год тюрьмы, сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следствием и судом установлено, что в мае текущего года сотрудники полиции прибыли в подъезд дома по улица Мира в селе Выльгорт по сообщению о драке. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц оскорбил полицейского и, препятствуя законным действиям последнего по пресечению административного правонарушения, толкнул его в грудь и попытался нанести удар рукой в область лица», - рассказали в пресс-службе СК.

К слову, свою вину мужчина не признал. Отмечается, что приговор на данный момент не вступил в законную силу.

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